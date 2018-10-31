Хуг розповів про свого наступника в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції прокоментував призначення новим першим заступником голови СММ в Україні Марка Етерінгтона, передає кореспондент УНН.
“Я знаю Марка дуже добре і переконаний у тому, що він продовжуватиме керувати цією місією, а також продовжуватиме допомагати українцям і Україні в імплементації досягнутих (мінських) домовленостей”, — сказав Хуг, відповідаючи на запитання про те, чи знайомий він особисто з Етерінгтоном та його роботою.
Нагадаємо, сьогодні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг залишить свою посаду.
Раніше Хуг вже попрощався з мінськими групами у зв‘язку із завершенням мандату.
Зазначимо, Хуг вступив на посаду в кінці березня 2014 року.