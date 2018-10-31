Хуг рассказал о своем преемнике в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции прокомментировал назначение новым первым заместителем председателя СММ в Украине Марка Этерингтона, передает корреспондент УНН.
“Я знаю Марка очень хорошо и уверен в том, что он будет продолжать руководить этой миссией, а также продолжать помогать украинцам и Украине в имплементации достигнутых (минских) договоренностей”, — сказал Хуг, отвечая на вопрос о том, знаком ли он лично с Этерингтон и его работой.
Напомним, сегодня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг покинет свой пост.
Ранее Хуг уже попрощался с минскими группами в связи с завершением мандата.
Отметим, Хуг вступил в должность в конце марта 2014 года.