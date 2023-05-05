ОБСЕ в ООН: российская агрессия - главная угроза европейской безопасности

ukru
Эксклюзив
06:00 • 18044 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 101389 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 56961 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 116187 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115073 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106311 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101363 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112660 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132628 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178386 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 44510 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 70862 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 27841 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 60466 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 101182 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 178386 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 209130 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149910 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156308 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192678 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 84399 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106638 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123350 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158796 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165494 просмотра
Актуальное
ОБСЕ в ООН: российская агрессия - главная угроза европейской безопасности

ОБСЕ в ООН: российская агрессия - главная угроза европейской безопасности

Киев • УНН

 • 1091967 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Делегаты ОБСЕ на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнули, что главную угрозу европейскому миру и безопасности сегодня составляет вторжение россии в Украину. Докладчики заявили, что российская агрессия нанесла удар не только европейской безопасности, но и безопасности всего мира, пишет УНН с ссылкой на Голос Америки.

Цитата

«ОБСЕ в последние годы сталкивалась с многочисленными вызовами, которые достигли своего апогея с началом полномасштабной российской агрессии, – заявил действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на заседании в нью-йоркской штаб-квартире ООН, посвященном сотрудничеству между ОБСЕ и ООН. – Эта агрессия уничтожает основы нашей организации, основные положения Хельсинкского Заключительного акта. российская федерация грубо нарушила основные международные законы, принятые сообществом всех государств. Я начал свое выступление с немедленного призыва к миру – и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать россию прекратить эту войну и вывести войска с суверенной территории Украины. Уже нанесен огромный ущерб, и каждый новый день агрессии продолжает страдания людей».

Члены Совета Безопасности отметили, что агрессия россии против Украины является нарушением Устава ООН и основ работы ОБСЕ. «Когда россия начала свою неспровоцированную агрессию против Украины в феврале 2022-го года, она нарушила все основополагающие принципы ОБСЕ – уважение суверенитета, территориальной целостности, ненарушение границ, мирное разрешение конфликтов», – отметил заместитель постоянного представителя Великобритании Джеймс Кариуки.

Он упомянул выводы доклада экспертов ОБСЕ, представленного Постоянному совету Организации. «Доклад ОБСЕ о депортации украинских детей, обнародованный сегодня, еще раз показывает, какие страдания приносит российская война, описывает нарушения прав человека, совершенные россией, и приводит дополнительные доказательства того, что несколько тысяч украинских детей были разлучены с семьями и друзьями и насильно вывезены из страны», – сказал Кариуки.

Дополнение

30 марта 45 государств-участников ОБСЕ после консультаций с Украиной приняли решение провести расследование и установить факты и обстоятельства, касающиеся возможных нарушений соответствующих обязательств ОБСЕ, нарушений и ущемлений прав человека, а также возможных случаев военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с насильственным перемещением детей на оккупированных территориях Украины. 

Справочно

Хельсинкский Заключительный акт – основное соглашение ОБСЕ, достигнутое в 1975 году сначала между 35 странами – о политическом и экономическом сотрудничестве и о соблюдении прав человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибыли эксперты ОБСЕ: будут собирать данные о депортации украинских детей в рф

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы