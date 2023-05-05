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ОБСЄ в ООН: російська агресія - головна загроза європейській безпеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Делегати ОБСЄ на засіданні Ради Безпеки ООН підкреслили, що головну загрозу європейському миру та безпеці сьогодні становить вторгнення росії в Україну. Доповідачі заявили, що російська агресія завдала удару не лише європейській безпеці, а й безпеці всього світу, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата

«ОБСЄ останніми роками стикалася з численними викликами, які досягли свого апогею з початком повномасштабної російської агресії, – заявив чинний голова ОБСЄ Буяр Османі на засіданні у нью-йоркській штаб-квартирі ООН, присвячому співпраці між ОБСЄ та ООН. – Ця агресія знищує основи нашої організації, основні положення Гельсінського Заключного акту. російська федерація грубо порушила основні міжнародні закони, ухвалені спільнотою всіх держав. Я почав свій виступ із негайного заклику до миру – і я хочу скористатися цією можливістю, щоб закликати росію припинити цю війну та вивести війська із суверенної території України. Вже завдано величезної шкоди, і кожен новий день агресії продовжує страждання людей».

Члени Ради Безпеки наголосили, що агресія росії проти України є порушенням Статуту ООН та основ роботи ОБСЄ. «Коли росія розпочала свою неспровоковану агресію проти України в лютому 2022-го року, вона порушила всі основоположні принципи ОБСЄ – повагу суверенітету, територіальної цілісності, непорушення кордонів, мирне вирішення конфліктів», – зазначив заступник постійного представника Великої Британії Джеймс Каріукі.

Він згадав висновки доповіді експертів ОБСЄ, представленої Постійній раді Організації. «Доповідь ОБСЄ про депортацію українських дітей, оприлюднену сьогодні (4 травня - ред.), ще раз показує, які страждання приносить російська війна, описує порушення прав людини, вчинені росією, та наводить додаткові докази того, що кілька тисяч українських дітей були розлучені з сім'ями та друзями та насильно вивезені з країни», – сказав Каріукі.

Доповнення

30 березня 45 держав-учасниць ОБСЄ після консультацій з Україною ухвалили рішення провести розслідування та встановити факти та обставини, що стосуються можливих порушень відповідних зобов'язань ОБСЄ, порушень та утисків прав людини, а також можливих випадків військових злочинів та злочинів проти людяності, пов'язаних з насильницьким переміщенням дітей на окупованих територіях України. 

Довідково

Гельсінський Заключний акт – основна угода ОБСЄ, досягнута у 1975 році спочатку між 35 країнами – про політичну та економічну співпрацю та про дотримання прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну прибули експерти ОБСЄ: збиратимуть дані щодо депортації українських дітей до рф

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