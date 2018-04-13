ОБСЕ: в 2017 году на Донбассе погибли 519 гражданских

"С начала 2017 года было зафиксировано не менее 519 случаев нарушения обязательств заботиться о гражданском населении на востоке Украины. 519 жертв среди гражданского населения. 519 раз, которые мы смогли насчитать. Настоящая количество случаев невыполнения обязательств заботиться о людях бесчисленное", - сообщил Хуг.

Как сообщал УНН, в течение 2017 года вследствие взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе погибли или получили ранения 245 гражданских лиц.