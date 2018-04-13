ОБСЕ: в 2017 году на Донбассе погибли 519 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 519 жертв среди гражданского населения. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"С начала 2017 года было зафиксировано не менее 519 случаев нарушения обязательств заботиться о гражданском населении на востоке Украины. 519 жертв среди гражданского населения. 519 раз, которые мы смогли насчитать. Настоящая количество случаев невыполнения обязательств заботиться о людях бесчисленное", - сообщил Хуг.
Как сообщал УНН, в течение 2017 года вследствие взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе погибли или получили ранения 245 гражданских лиц.