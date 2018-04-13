ОБСЄ: у 2017 році на Донбасі загинули 519 цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом 2017 року на Донбасі було зафіксовано 519 жертв серед цивільного населення. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“З початку 2017 року було зафіксовано щонайменше 519 випадків порушення зобов’язань дбати про цивільне населення на сході України. 519 жертв серед цивільного населення. 519 разів, які ми змогли нарахувати. Справжня кількість випадків невиконання зобов’язань дбати про людей незліченна”, — повідомив Хуг.
Як повідомляв УНН, протягом 2017 року внаслідок вибуху мін та нерозірваних боєприпасів на Донбасі загинули або отримали поранення 245 цивільних осіб.