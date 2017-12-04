ОБСЕ: в этом году на Донбассе зафиксировано 400 погибших и пострадавших среди гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 400 погибших и пострадавших среди гражданского населения. Об этом на брифинге заявил замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году было 400 жертв среди гражданского населения. В это число входят и погибшие и раненые", - сообщил Хуг.
Ранее заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что на сегодня в миссии ОБСЕ в Украине от Российской Федерации 39 наблюдателей.
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Как рассказал Хуг, в общем, 40 стран направляют наблюдателей в миссии ОБСЕ в Украину, 50-60% наблюдателей родом из стран ЕС.