ОБСЄ: цього року на Донбасі зафіксовано 400 загиблих і постраждалих серед цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом 2017 року на Донбасі було зафіксовано 400 загиблих і постраждалих серед цивільного населення. Про це на брифінгу заявив замголови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році було 400 жертв серед цивільного населення. В це число входять і загиблі і поранені", - повідомив Хуг.
Раніше заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що на сьогодні у місії ОБСЄ в Україні від Російської Федерації 39 спостерігачів.
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Як розповів Хуг, загалом, 40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні, 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС.