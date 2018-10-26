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ОБСЕ: тела погибших супругов на Донбассе шесть дней пролежали в поле

ОБСЕ: тела погибших супругов на Донбассе шесть дней пролежали в поле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. На прошлой неделе на Донбассе в результате детонации взрывного устройства погибли супруги из Золотого. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"13 октября в Золотом погибли мать и ее 17-летняя дочь, а на прошлой неделе супругов, оба в возрасте 40-49 лет, также из Золотого, своей жизнью заплатили страшную цену. Когда они шли через поле неподалеку от своего дома, произошел взрыв, вероятно из-за того, что они наступили на мину, или привели в действие минную ловушку. Мужчина погиб на месте, а женщина лежала раненая", - сказал Хуг.

По его словам, по данным воздушного наблюдения СММ, на самом деле было обнаружено, что женщина еще проползла некоторое расстояние перед смертью, отчаянно пытаясь добраться к кому-нибудь, кто мог бы оказать ей медицинскую помощь. В течение нескольких часов перед смертью она кричала о помощи, которую ей не предоставили, несмотря на то, что позиции сторон были на расстоянии всего нескольких сотен метров.

"В течение шести дней стороны оставляли этих мужчину и женщину лежать под открытым небом, незащищенными от погодных условий. Мы в СММ находились там ежедневно и наши наблюдатели присутствовали с обеих сторон. Мы летали на беспилотниках, чтобы определить местонахождение жертв и заверить возможный план эвакуации. Мы были готовы помочь налаживанию необходимого диалога между сторонами, чтобы согласовать такой план, но в течение шести дней стороны не смогли изъять эти тела", - сообщил заместитель председателя СММ.

Как сообщал УНН, у Омбудсмена проверяли информацию о гибели мужчины на линии разграничения.

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