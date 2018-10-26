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ОБСЄ: тіла загиблого подружжя на Донбасі шість днів пролежали в полі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулого тижня на Донбасі внаслідок детонації вибухового пристрою загинуло подружжя із Золотого. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“13 жовтня в Золотому загинули мати та її 17-річна дочка, а минулого тижня подружжя, обоє у віці 40-49 років, також із Золотого, своїм життям сплатили найстрашнішу ціну. Коли вони йшли через поле неподалік від своєї оселі, стався вибух, ймовірно через те, що вони наступили на міну, або привели в дію мінну пастку. Чоловік загинув на місці, а жінка лежала поранена”, — сказав Хуг.

З його слів, за даними повітряного спостереження СММ, насправді було виявлено, що жінка ще проповзла певну відстань перед смертю, відчайдушно намагаючись дістатись кого-небудь, хто міг би надати їй медичну допомогу. Впродовж кількох годин перед смертю вона кричала про допомогу, яку їй не надали попри те, що позиції сторін були на відстані лише кількох сотень метрів.

“Протягом шести днів сторони залишали цих чоловіка та жінку лежати просто неба, незахищеними від погодних умов. Ми в СММ перебували там щодня і наші спостерігачі були присутні з обох боків. Ми здійснювали польоти безпілотників, щоб визначити місце перебування жертв та завірити можливий план евакуації. Ми були готові посприяти налагодження необхідного діалогу між сторонами, щоб погодити такий план, але впродовж шести днів сторони не спромоглись вилучити ці тіла”, — повідомив заступник голови СММ.

Як повідомляв УНН, в Омбудсмена перевіряли інформацію про загибель чоловіка на лінії розмежування.

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