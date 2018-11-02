ОБСЕ расследует преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне

“Канада осуждает серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В свете того, что Россия неоднократно отказывалась отвечать на вопросы, заданные ей Канадой и еще 15 членами ОБСЕ еще в прошлом августе, мы прибегли к Московскому механизму для инициирования экспертной миссии по выявлению и устранению этих нарушений с января 2017 года”, — говорится в заявлении Фриланд. Она добавила, что “бездействие в этой ситуации приведет к созданию атмосферы безнаказанности для лиц, нарушающих права человека”.

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Глава канадского внешнеполитического ведомства отметила, что экспертов комиссии попросят подготовить рекомендации по желаемым действиям. “В дополнение к установлению и сообщению о фактах, мы призываем комиссию экспертов подготовить рекомендации Росии, ОБСЕ и международному сообществу относительно возможных ответов на поставленные вопросы. Бездействие в этой ситуации будет способствовать распространению атмосферы безнаказанности для нарушителей прав человека”, — подчеркнула Министерка.

Как ранее информировал УНН, в апреле прошлого года “Новая газета” опубликовала журналистское расследование, согласно которому на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в “нетрадиционной сексуальной ориентации”. Позже эту информацию подтвердили и международные правозащитные организации. Данную ситуацию осудил сенатор от Демократической партии, член комитета по международным вопросам Бен Кардин, а Премьер-министресса Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что официальный Лондон изучает возможности оказания поддержки представителям ЛГБТ-сообщества в Чечне. Реагируя на это, Канада организовала программу переселения чеченских геев, которую некоторое время держала в секрете.