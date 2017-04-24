ЗМІ: у Чечні є шість секретних тюрем з утримуваними за підозрою в гомосексуалізмі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Про це стверджують у російському виданні "Новая газета", передає УНН.
У виданні стверджують, що слідчому комітету РФ вже передано персональні дані 26 жителів Чечні, які стали жертвами незаконних розправ. До списку входять і вбиті на підставі підозр у нетрадиційній орієнтації.
Влада Чечні заперечує інформацію, опубліковану виданням.
"Хороші люди в лапках пишуть те, що у нас в республіці ... ну навіть говорити про це незручно, людей затримують там, вбивають. Навіть назвали там одного прізвище (ідентифікує ім’я – Є.М.), сказали - його вбили, а він перебуває вдома. Ось на таких непідтверджених фактах в республіці бувають в рік два-три рази скандальні публікації про Чечню..." - сказав голова Чечні Рамзан Кадиров.
Проте, видання підкреслює, що ім’я, яке назвав Р.Кадиров, не публікувалось у жодних матеріалах та згадувалось лише деякими джерелами видання як затриманий.
Як передавав УНН, сенатори США засудили викрадення і тортури геїв в Чечні.