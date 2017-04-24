СМИ: в Чечне есть шесть секретных тюрем с удерживаемыми по подозрению в гомосексуализме

В издании утверждают, что следственному комитету РФ уже передано персональные данные 26 жителей Чечни, которые стали жертвами незаконных расправ. В список входят и убитые на основании подозрений в нетрадиционной ориентации.

Власти Чечни отрицает информацию, опубликованную изданием.

"Хорошие люди в кавычках пишут то, что у нас в республике ... ну даже говорить об этом неудобно, людей задерживают там, убивают. Даже назвали там одного фамилию (идентифицирует имя - Е.М.), сказали - его убили, а он находится дома. Вот на таких неподтвержденных фактах в республике бывают в год два-три раза скандальные публикации о Чечне ..." - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Однако, издание подчеркивает, что имя, которое назвал Р.Кадыров, не публиковалось в каких-либо материалах и упоминалось лишь некоторым источникам издания в качестве задержанного.

Как сообщал УНН, сенаторы США осудили похищение и пытки геев в Чечне.