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ОБСЄ розслідує переслідування представників ЛГБТ-спільноти у Чечні

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Канада стала однією з країн ОБСЄ, яка ініціювала використання так званого Московського механізму для вивчення ситуації у сфері забезпечення прав людини у Чечні. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву глави канадського МЗС Христі Фріланд.

“Канада засуджує серйозні порушення прав людини і зловживання по відношенню до представників ЛГБТ-спільноти у Чечні. У світлі того, що Росія неодноразово відмовлялася відповідати на питання, задані їй Канадою і ще 15 членами ОБСЄ ще в минулому серпні, ми вдалися до Московського механізму для ініціювання експертної місії по виявленню та усуненню цих порушень зі січня 2017 року”, — йдеться в заяві Фріланд. Вона додала, що “бездіяльність у цій ситуації призведе до створення атмосфери безкарності для осіб, які порушують права людини”.

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Глава канадського зовнішньополітичного відомства зауважила, що експертів новоутвореної комісії попросять підготувати рекомендації щодо бажаних дій. “На додачу до встановлення та повідомлення про факти, ми заохочуємо комісію підготувати рекомендації Росії, ОБСЄ та міжнародній спільноті стосовно можливих відповідей на порушені питання. Бездіяльність у цій ситуації сприятиме поширенню атмосфери безкарності для порушників прав людини”, — наголосила міністерка.

Як раніше інформував УНН, минулого квітня “Новая газета” опублікувала журналістське розслідування, згідно з яким на території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у “нетрадиційній сексуальній орієнтації”. Пізніше цю інформацію підтвердили і міжнародні правозахисні організації. Дану ситуацію засудив сенатор від Демократичної партії, член комітету з міжнародних питань Бен Кардін, а Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що офіційний Лондон вивчає можливості надання підтримки представникам ЛГБТ-спільноти у Чечні. Реагуючи на це, Канада організувала програму переселення чеченських геїв, яку певний час тримала у секреті.

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