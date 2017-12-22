ОБСЕ: в 2017 году на Донбассе погибли 85 человек

"На сегодня, по подтвержденным данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в 2017 году погибло 85 человек и 384 получили ранения, включая нашего коллегу Джозефа Стоуна", - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Также по его словам, за 2017 СММ ОБСЕ зафиксировала почти 400 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что несмотря на затянувшийся конфликт миссия видит перспективы прекращения огня на Донбассе, не в последнюю очередь благодаря работе Общего центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).