ОБСЕ: в 2017 году на Донбассе погибли 85 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В 2017 году на Донбассе погибли 85 человек и 384 получили ранения. Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 400 тысяч нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На сегодня, по подтвержденным данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в 2017 году погибло 85 человек и 384 получили ранения, включая нашего коллегу Джозефа Стоуна", - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.
Также по его словам, за 2017 СММ ОБСЕ зафиксировала почти 400 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что несмотря на затянувшийся конфликт миссия видит перспективы прекращения огня на Донбассе, не в последнюю очередь благодаря работе Общего центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).