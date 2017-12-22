ОБСЄ: протягом 2017 року на Донбасі загинуло 85 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У 2017 році на Донбасі загинуло 85 осіб і 384 отримали поранення. Окрім того, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 400 тисяч порушень режиму припинення вогню. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні, за підтвердженими даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄЮ, у 2017 році загинуло 85 осіб і 384 дістали поранення, включаючи нашого колегу Джозефа Стоуна”, — повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ.
Також за його словами, за 2017 рік СММ ОБСЄ зафіксувала майже 400 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ заявили, що попри тривалий конфлікт місія бачить перспективи припинення вогню на Донбасі, не в останню чергу завдяки роботі Спільного центру контролю і координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК).