ОБСЕ заинтересовал вандализм: в Одессе приварили двери офиса политика

"25 апреля команда СММ уточняла сообщение об акте вандализма в Одессе, что было совершено над зданием, где расположен офис члена политической партии. На ул. Королева, 56а, наблюдатели видели свежую черную краску, нанесенную на вывеску политической партии, а на главных входных дверях офиса были свежие следы сварочных работ. По словам сотрудницы офиса, утром 24 апреля двери главного входа приварили к дверной коробке, что не позволило другим сотрудникам попасть в офис", - говорится в отчете.

Сотрудница также добавила, что над этим домом уже был совершен акт вандализма в ночь с 16 на 17 декабря 2017 года, отметили наблюдатели.

Как сообщал УНН, в Киеве ночью 8 марта вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая находится на улице Крещатик.