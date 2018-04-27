ОБСЄ зацікавив вандалізм: в Одесі приварили двері офісу політика
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Команда СММ ОБСЄ уточнювала повідомлення про акт вандалізму в Одесі, де невідомі приварили до дверної коробки двері головного входу будівлі, в якій розміщений офіс члена політичної партії, передає УНН з посиланням на щоденний звіт місії.
"25 квітня команда СММ уточнювала повідомлення про акт вандалізму в Одесі, що було скоєно над будівлею, де розміщений офіс члена політичної партії. На вул. Корольова, 56а, спостерігачі бачили свіжу чорну фарбу, нанесену поверх вивіски політичної партії, а на головних вхідних дверях офісу були свіжі сліди зварювальних робіт. За словами співробітниці офісу, уранці 24 квітня двері головного входу приварили до дверної коробки, що не дозволило іншим співробітникам потрапити до офісу", - йдеться в звіті.
Співробітниця також додала, що над цим будинком вже було вчинено акт вандалізму в ніч з 16 на 17 грудня 2017 року, зазначили спостерігачі.
Як повідомляв УНН, у Києві вночі 8 березня вандали сплюндрували виставку “Українська революція 1917-1921”, яка знаходиться на вулиці Хрещатик.