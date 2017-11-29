ОБСЕ не смогла провести мониторинг в Луганской области из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наблюдатели СММ ОБСЕ и представители миссии ООН 28 ноября не смогли осуществить мониторинг гуманитарной ситуации в поселках Травневое и Гладосово Луганской области из-за обстрелов боевиков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
"Своими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово", - говорится в сообщении.
По информации штаба, также из-за обстрелов в эти села не смогли попасть специалисты районных электросетей и офицеры гражданско-военного сотрудничества.
Поэтому, отметили в штабе, не удалось оказать гуманитарную помощь местным жителям и начать работы по восстановлению электроснабжения.
В штабе АТО отметили, что вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены прежде всего на дискредитацию подразделений ВСУ в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах.
Как сообщал УНН, боевики намеренно отключили населенный пункт Травневое от электроснабжения.