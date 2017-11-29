ОБСЕ не смогла провести мониторинг в Луганской области из-за обстрелов боевиков

"Своими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово", - говорится в сообщении.

По информации штаба, также из-за обстрелов в эти села не смогли попасть специалисты районных электросетей и офицеры гражданско-военного сотрудничества.

Поэтому, отметили в штабе, не удалось оказать гуманитарную помощь местным жителям и начать работы по восстановлению электроснабжения.

В штабе АТО отметили, что вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены прежде всего на дискредитацию подразделений ВСУ в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах.

Как сообщал УНН, боевики намеренно отключили населенный пункт Травневое от электроснабжения.