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ОБСЄ не змогла провести моніторинг на Луганщині через обстріли бойовиків

ОБСЄ не змогла провести моніторинг на Луганщині через обстріли бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спостерігачі СММ ОБСЄ та представники місії ООН 28 листопада не змогли здійснити моніторинг гуманітарної ситуації у селищах Травневе та Гладосове на Луганщині через обстріли бойовиків, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.

“Своїми провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, також через обстріли у ці села не змогли потрапити фахівці районних електромереж та офіцери цивільно-військового співробітництва.

Тому, зауважили у штабі, не вдалося надати гуманітарну допомогу місцевим жителям та почати роботи з відновлення електропостачання.

У штабі АТО наголосили, що збройні провокації з боку російських найманців спрямовані насамперед на дискредитацію підрозділів ЗСУ в очах світового співтовариства з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах.

Як повідомляв УНН, бойовики навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання.

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