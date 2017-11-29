ОБСЄ не змогла провести моніторинг на Луганщині через обстріли бойовиків

“Своїми провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, також через обстріли у ці села не змогли потрапити фахівці районних електромереж та офіцери цивільно-військового співробітництва.

Тому, зауважили у штабі, не вдалося надати гуманітарну допомогу місцевим жителям та почати роботи з відновлення електропостачання.

У штабі АТО наголосили, що збройні провокації з боку російських найманців спрямовані насамперед на дискредитацію підрозділів ЗСУ в очах світового співтовариства з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах.

Як повідомляв УНН, бойовики навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання.