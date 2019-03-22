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ОБСЕ: в Луганской области стали меньше стрелять

Киев • УНН

 • 8115 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, зафиксировав 290 взрывов. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 20 марта, передает УНН.

ОБСЕ: в Луганской области стали меньше стрелять

В отчете указано, что в Луганской области наблюдатели миссии констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 290 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (890 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), а также в районах юго-восточнее н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и на север, запад и северо-запад от н.п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Луганске взорвался автомобиль.

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