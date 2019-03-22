ОБСЄ: на Луганщині стали менше стріляти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській області, зафіксувавши 290 вибухів. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на вечір 20 березня, передає УНН.
У звіті зазначено, що у Луганській області спостерігачі місії констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 290 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (890 вибухів).
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), а також у районах на південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та на північ, захід і північний захід від н.п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).
Раніше УНН повідомляв, що в окупованому Луганську вибухнув автомобіль.