ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировала 380 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала 380 взрывов в зоне АТО за период с 27 ноября по 28 ноября, передает УНН со ссылкой на отчет организации.
“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 360 против около 260)”, — говорится в отчете.
А в Луганской области было зафиксировано еще 20 взрывов.
Также указано, что СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Как сообщал УНН, ОБСЕ не смогла провести мониторинг на Луганщине из-за обстрелов боевиков.