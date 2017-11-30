ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировала 380 взрывов

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 360 против около 260)”, — говорится в отчете.

А в Луганской области было зафиксировано еще 20 взрывов.

Также указано, что СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Как сообщал УНН, ОБСЕ не смогла провести мониторинг на Луганщине из-за обстрелов боевиков.