ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксувала 380 вибухів

“У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 360 супроти близько 260)”, — йдеться у звіті.

А у Луганській області було зафіксовано ще 20 вибухів.

Також зазначено, що СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень в Луганській області у порівнянні з попереднім звітним періодом.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ не змогла провести моніторинг на Луганщині через обстріли бойовиків.