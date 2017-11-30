ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксувала 380 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів в зоні АТО за період з 27 листопада по 28 листопада, передає УНН з посиланням на звіт організації.
“У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 360 супроти близько 260)”, — йдеться у звіті.
А у Луганській області було зафіксовано ще 20 вибухів.
Також зазначено, що СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень в Луганській області у порівнянні з попереднім звітним періодом.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ не змогла провести моніторинг на Луганщині через обстріли бойовиків.