ОБСЕ констатировала улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе

"С момента подтверждения преданности прекращению огня, которое вступило в силу 5 марта, на востоке Украины наблюдается улучшение ситуации с безопасностью - на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 4800 нарушений режима прекращения огня. Никто не может утверждать, что это нормально, впрочем 4800 нарушений режима прекращения огня - это существенное улучшение ситуации, если сравнивать с показателями до обновления обязательств", - заявил Хуг.

По его словам, до этого периода миссия фиксировала почти вдвое больше таких нарушений.

Напомним, от 30 марта вступило в силу уже новое премирие на Донбассе - пасхальное. Впрочем, боевики в первый же день нарушили режим тишины шесть раз.