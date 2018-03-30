ОБСЄ констатувала покращення безпекової ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ від початку весняного перемир'я 5 березня констатувала покращення без пекової ситуації на сході України. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
"З моменту підтвердження відданості припинення вогню, яке набуло чинності 5 березня, на сході України спостерігається покращення безпекової ситуації – минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 4 800 порушень режиму припинення вогню. Ніхто не може стверджувати, що це нормально, втім 4 800 порушень режиму припинення вогню – це суттєве покращення ситуації, якщо порівнювати з показниками до поновлення зобов’язань", - заявив Хуг.
За його словами, до цього періоду місія фіксувала майже вдвічі більше таких порушень.
Нагадаємо, від 30 березня вступило в силу уже нове премир'я на Донбасі - великоднє. Утім, бойовики у перший же день порушили режим тиші шість разів.