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Объемы нелегальной миграции в ЕС в 2019 году были самыми низкими за семь лет

Киев • УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Количество нелегальных мигрантов, прибывших в Евросоюз в течение 2019 года, сократилась до самого низкого уровня с 2013 года. Об этом в пятницу, 17 января, заявил директор Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, передает УНН со ссылкой на DW.

Объемы нелегальной миграции в ЕС в 2019 году были самыми низкими за семь лет

Так, по данным Frontex, нелегальная миграция снизилась на 92 процента по сравнению с рекордным наплывом в 2015 году, это произошло прежде всего благодаря значительному сокращению количества мигрантов, которые пытались добраться Средиземным морем из Северной Африки к берегам Италии и Испании.

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В то же время увеличилось количество мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через его восточные границы — Грецию, Болгарию и Кипр. Там количество пересечений границы нелегальными мигрантами в прошлом году была на 46 процентов больше, чем в 2018 году, отмечают в Frontex. Такая же тенденция наблюдалась в Хорватии и Венгрии.

По словам Леггери, чаще всего пытались попасть в ЕС афганцы и сирийцы, чему способствовали военные конфликты и политическая нестабильность. Все более неблагоприятные условия для афганцев в Иране и Пакистане, как отмечается, также стимулировали их миграцию.

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В то же время количество мигрантов, которых из стран ЕС депортировали в страны их происхождения, возросла. Как отметил глава Frontex, в прошлом году в страны происхождения вернули почти 16 тыс. человек. Многих из них было возвращено на родину коммерческими авиарейсами, что Леггери назвал “чрезвычайно эффективным” методом.

Больше вернули домой мигрантов из таких стран, как Германия, Италия, Франция и Бельгия, а основными странами, которые принимали назад своих граждан, были Албания, Тунис и Грузия.

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Основанное в 2004 году агентство Frontex со штаб-квартирой в Варшаве анализирует миграционные потоки и оказывает техническую и экспертную поддержку в охране границы странам, вдоль которых проходят внешние границы ЕС, в частности Италии и Греции. На данный момент идет формирование постоянного резерва Frontex, его численность к 2027 году должен составить 10 тыс. человек. Frontex должен иметь возможность предоставлять при необходимости помощь и за пределами границ ЕС. Между тем наплыв нелегальных мигрантов в Евросоюз в последние годы уменьшается.

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