Объемы капитальных инвестиций в строительство в этом году выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За 9 месяцев текущего года в строительство поступило 35,8 млрд капитальных инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
Следует отметить, что эта сумма на 6,5% больше чем за аналогичный период прошлого года,
Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” - считает Кушнир.
Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом — 101 млрд 74 млн грн.