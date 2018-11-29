Обсяги капітальних інвестицій в будівництво цього року зросли

Слід зауважити, що ця сума на 6,5% більше ніж за аналогічний період минулого року,

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” — вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні (без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях) в 2017 році збільшився на 20,9% порівняно з 2016 роком — 101 млрд 74 млн грн.