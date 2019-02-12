Объемы строительства жилья в столице в прошлом году выросли на 4,1%

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Киева в 2018 году составил 30105,0 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Главного управления службы статистики в Киеве.

Индекс строительной продукции по сравнению с 2017 годом, составил 96,5%. В то же время, индекс строительной продукции в 2018 году против 2017 года по строительству зданий составил 101,8%, в том числе жилых - 104,1%, нежилых - 98,3%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений составил 86,2%.

По видам строительной продукции наибольший объем произведено по строительству зданий - 20550,1 млн грн или 68,3% от общего объема производимой строительной продукции, в том числе по строительству жилых зданий - 12379,6 млн грн или 41,1%, нежилых - 8170, 5 млн грн или 27,2%. Со строительства инженерных сооружений произведено строительной продукции на сумму 9554,9 млн грн или 31,7% от общего объема.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, председатель правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. Так, например, объемы строительства в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн. Предварительные итоги 2018 года также еще подтверждают динамику развития отрасли.

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