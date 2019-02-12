Обсяги будівництва житла у столиці минулого року зросли на 4,1%

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Києва у 2018 р. становив 30105,0 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Головного управління служби статистики у Києві.

Індекс будівельної продукції, порівняно з 2017 роком, становив 96,5%. Водночас, індекс будівельної продукції у 2018 р. проти 2017 р. з будівництва будівель становив 101,8%, у тому числі житлових – 104,1%, нежитлових – 98,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд становив 86,2%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 20550,1 млн грн або 68,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, у тому числі з будівництва житлових будівель – 12379,6 млн грн або 41,1%, нежитлових – 8170,5 млн грн або 27,2%. З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 9554,9 млн грн або 31,7% від загального обсягу.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. У той же час фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання. Так, наприклад, обсяги будівництва в 2017 році збільшився на 20,9% в порівнянні з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн. Попередні підсумки 2018 року також ще підтверджують динаміку розвитку галузі.

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