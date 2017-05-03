Объемы строительства в Киевской области за 2 года выросли почти в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Киевская область продолжает наращивать темпы строительства, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление статистики Киевской области.
В январе-марте 2017 в Киевской области объемы выполненных строительных работ составляли 828,5 млн грн, что в 2,4 раза или на 58,4% больше, чем в январе-марте 2015 года.
В то же время, по сравнению с январем-мартом 2016 годом, объемы строительства в Киевской области выросли на 53,1%.
По итогам января-марта 2017 среди городов Киевской области лидерами по объему выполненных строительных работ признано Борисполь, Славутич и Бровары.
Напомним, по результатам опроса, Бровары признано лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.