Обсяги будівництва на Київщині за 2 роки зросли майже у 2,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Київська область продовжує нарощувати темпи будівництва, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики Київської області.
У січні-березні 2017 року у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили 828,5 млн грн, що у 2,4 рази або на 58,4% більше, ніж у січні-березні 2015 року.
Водночас, у порівнянні із січнем-березнем 2016 роком, обсяги будівництва на Київщині зросли на 53,1%.
За підсумками січня-березня 2017 року серед міст Київської області лідерами за обсягом виконаних будівельних робіт визнано м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.
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