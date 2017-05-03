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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обсяги будівництва на Київщині за 2 роки зросли майже у 2,5 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Київська область продовжує нарощувати темпи будівництва, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики Київської області.

Обсяги будівництва на Київщині за 2 роки зросли майже у 2,5 рази

У січні-березні 2017 року у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили 828,5 млн грн, що у 2,4 рази або на 58,4% більше, ніж у січні-березні 2015 року.

Водночас, у порівнянні із січнем-березнем 2016 роком, обсяги будівництва на Київщині зросли на 53,1%.

За підсумками січня-березня 2017 року серед міст Київської області лідерами за обсягом виконаних будівельних робіт визнано м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.

Нагадаємо, за результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.

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