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Объем торгов ценными бумагами на биржах Украины за год сократился на 17%

Объем торгов ценными бумагами на биржах Украины за год сократился на 17%

Киев • УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в Украине за 2016 год составил 236,95 млрд грн, что на 17,21% меньше по сравнению с торгами в 2015 году. Об этом говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает УНН.

"По результатам торгов на организованном рынке объем биржевых контрактов с ценными бумагами в течение января-декабря 2016 года составил 236,95 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение января-декабря 2016 года по сравнению с данными аналогичного периода 2015 года объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% (или на 49,25 млрд грн).

Так, в январе-декабре 2015 года он составлял 286,21 млрд грн.

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