Объем торгов ценными бумагами на биржах Украины за год сократился на 17%

"По результатам торгов на организованном рынке объем биржевых контрактов с ценными бумагами в течение января-декабря 2016 года составил 236,95 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение января-декабря 2016 года по сравнению с данными аналогичного периода 2015 года объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% (или на 49,25 млрд грн).

Так, в январе-декабре 2015 года он составлял 286,21 млрд грн.