Обсяг торгів цінними паперами на біржах України за рік скоротився на 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами в Україні за 2016 рік становив 236,95 млрд грн, що на 17,21% менше у порівнянні з торгами у 2015 році. Про це йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає УНН.
"За результатами торгів на організованому ринку обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-грудня 2016 року становив 236,95 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, протягом січня-грудня 2016 року порівняно з даними аналогічного періоду 2015 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 17,21% (або на 49,25 млрд грн).
Так, у січні-грудні 2015 року він становив 286,21 млрд грн.