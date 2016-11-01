Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 52,4 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 31 октября составил 282,8 млн долл., в том числе в долларах США — 189,8 млн долл.

Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 28 октябре уменьшился на 7,3 млн долл.