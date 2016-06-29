Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 50 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 24 июня увеличился на 50 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 24 июня составил 350,2 млн долл., в том числе в долларах США - 228,4 млн долл.
Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 22 июне увеличился 300,2 млн долл.