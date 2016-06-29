Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 50 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 24 червня збільшився на 50 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 24 червня становив 350,2 млн дол., у тому числі у доларах США — 228,4 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 22 червня збільшився 300,2 млн дол.