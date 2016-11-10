Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 38,5 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 9 ноября увеличился на 38,5 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 9 ноября составил 176,3 млн долл., в том числе в долларах США - 132,1 млн долл.
Напомним, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 8 ноября увеличился на 8,8 млн долл.