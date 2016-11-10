Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 38,5 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 9 листопада збільшився на 38,5 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 9 листопада становив 176,3 млн дол., у тому числі у доларах США — 132,1 млн дол.
Нагадаємо, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринк 8 листопада збільшився на 8,8 млн дол.