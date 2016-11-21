Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 31,8 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 18 ноября составил 190,8 млн долл., в том числе в долларах США - 140,4 млн долл.

Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 17 ноября уменьшился на 24,7 млн долл.