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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17202 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,8 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 18 листопада збільшився на 31,8 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.

Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,8 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 18 листопада становив 190,8 млн дол., у тому числі у доларах США — 140,4млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада зменшився на 24,7 млн дол.

Українські Національні Новини

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