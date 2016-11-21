Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,8 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 18 листопада становив 190,8 млн дол., у тому числі у доларах США — 140,4млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада зменшився на 24,7 млн дол.