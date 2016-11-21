Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 18 листопада збільшився на 31,8 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 18 листопада становив 190,8 млн дол., у тому числі у доларах США — 140,4млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 листопада зменшився на 24,7 млн дол.