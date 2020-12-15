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Объем доказательств по делу "Роттердам+" достаточный для завершения расследования - НАБУ

Киев • УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Объем доказательств по делу о формуле "Роттердам+" достаточный для завершения предварительного расследования и направления дела в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Объем доказательств по делу "Роттердам+" достаточный для завершения расследования - НАБУ

"Объем доказательств по "делу Роттердам+" достаточный для завершения предварительного расследования и направления дела в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое, что нужно для надлежащего судебного разбирательства "Роттердам+" - это смена прокурора на компетентного, профессионального и беспристрастного.

Кроме того, для возмещения убытков, причиненных в результате введения формулы "Роттердам+", государство должно сформировать позицию, подать гражданский иск.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не отстранил детективов Национального антикоррупционного бюро по делу "Роттердам+".

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+". Однако Высший антикоррупционный суд восстановил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению.

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