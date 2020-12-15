Обсяг доказів у справі "Роттердам+" достатній для завершення розслідування – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Обсяг доказів у справі про формулу "Роттердам+" достатній для завершення досудового розслідування та направлення справи у суд. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Обсяг доказів у "справі Роттердам+" достатній для завершення досудового розслідування і направлення справи у суд", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що перше, що потрібно для належного судового розгляду справи "Роттердам+" - це зміна прокурора на компетентного, професійного та неупередженого.
Окрім того, для повернення збитків, завданих внаслідок запровадження формули "Роттердам+", держава має сформувати позицію, подати цивільний позов.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не відсторонив детективів Національного антикорупційного бюро у справі "Роттердам+".
Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційними скаргами адвокатів та прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду про відновлення кримінального провадження у справі про формулу "Роттердам+". Проте Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу "Роттердам+".
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи "Роттердам+" у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа "Роттердам+" наближається до фінального завершення.