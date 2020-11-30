ВАКС не став відсторонювати детективів НАБУ у справі "Роттердам+"

"У понеділок, 30 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила заяви адвокатів про відвід детективів Національного антикорупційного бюро у справі “Роттердам+”. Дана ухвала оскарженню не підлягає", - вказали у суді.

Повний текст із мотивами суду буде оголошено 4 грудня 2020 року о 15:30.

Так, адвокати фігурантів справи просили Антикорупційний суд відвести від справи "Роттердам+" детективів НАБУ, які її розслідують.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційними скаргами адвокатів та прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення.