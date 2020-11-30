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ВАКС не стал отстранять детективов НАБУ по делу "Роттердам+"

ВАКС не стал отстранять детективов НАБУ по делу "Роттердам+"

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд не отстранил детективов Национального антикоррупционного бюро по делу "Роттердам+". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВАКС.

"В понедельник, 30 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила заявления адвокатов об отводе детективов Национального антикоррупционного бюро по делу "Роттердам+". Данное постановление обжалованию не подлежит", - указали в суде.

Полный текст с мотивами суда будет объявлен 4 декабря 2020 года в 15:30.

Так, адвокаты фигурантов дела просили Антикоррупционный суд отвести от дела "Роттердам+" детективов НАБУ, которые его расследуют.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о возобновлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+".

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению.

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