Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманом, где обсудили направления дальнейшего сотрудничества со Швейцарией, а также о фактах нарушения Россией норм международного гуманитарного права. Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманом. Это наша первая личная встреча, поэтому рассказал об обновленной работе нашей институции, а также главные направления ее деятельности. Во время встречи обсудили направления дальнейшего сотрудничества со Швейцарией, с целью более эффективной защиты прав человека в Украине. Подчеркнул, что мы сотрудничаем со многими международными организациями в сфере защиты прав человека, однако для преодоления вызовов сегодняшнего дня нам этого мало - написал Лубинец

Он также рассказал Бауману о фактах нарушения Россией норм международного гуманитарного права, принудительного вывоза страной-агрессором граждан Украины, в частности детей, действующие механизмы их возвращения и проблемные аспекты, которые возникают в этой сфере.

Также Лубинец поблагодарил Швейцарию за поддержку четвертого пункта украинской Формулы мира, участие в Международной коалиции стран за возвращение украинских детей и Международной платформе за освобождение гражданских лиц, незаконно удерживаемых рф.

Мы постоянно ищем новые способы вернуть каждого украинца домой. Надеюсь, плодотворное сотрудничество поможет нам в достижении поставленной цели - резюмировал Омбудсмен.

Напомним

Недавно Лубинец сообщал, что с начала российского вторжения в Украину в 2014 году россия незаконно удерживает украинских гражданских лиц без доказательств в течение 10 лет и не предоставляет никакой информации о них, нарушая международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

По словам Лубинца, россия не отпускает незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, поскольку они могут стать свидетелями ее зверств на оккупированных территориях.

Также Омбудсмен отмечал, что Украина работает над тем, чтобы иметь государство-покровителя для ведения переговоров об освобождении гражданских заключенных, незаконно удерживаемых Россией, что позволило бы дипломатам этой страны иметь физический доступ к задержанным украинцам и обеспечивать их права.