Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  34240 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  75232 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  203478 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  235150 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232305 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176086 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119425 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129639 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140076 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138227 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество со Швейцарией в сфере защиты прав человека, нарушение Россией международного гуманитарного права, принудительную депортацию украинцев, в частности детей, и механизмы их возвращения.

Война •   •  5966 просмотра
Обсудили дальнейшее сотрудничество и факты нарушения россией норм международного гуманитарного права: Лубинец встретился с послом Швейцарии

Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

Три человека во Львовской области продавали через Интернет поддельные наушники под видом мировых брендов, нанеся ущерб на сумму более 1,2 млн грн. Их обвинили в мошенничестве и незаконном использовании торговых марок.

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Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Гринкевичам, которых подозревают в нанесении государству ущерба почти на миллиард гривен из-за невыполнения контрактов на поставку одежды для Вооруженных сил, безразлично, как их будет воспринимать общество, если их тактика защиты поможет им избежать тюрьмы.

Общество •   •  34240 просмотра
Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

На оккупированной Луганщине есть проблемы с медицинским обеспечением населения - ОВА

В оккупированной Луганской области наблюдается острая нехватка медицинской помощи и медикаментов для гражданского населения, поскольку оккупанты отдают предпочтение обеспечению медикаментами раненых солдат, а не местного населения.

Общество •   •  8325 просмотра
На оккупированной Луганщине есть проблемы с медицинским обеспечением населения - ОВА

Глава Евросовета - Трампу: не пугайтесь путина

Европейский Союз выделил 143 миллиарда евро (150 миллиардов долларов) помощи Украине, сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Война •   •  9674 просмотра
Глава Евросовета - Трампу: не пугайтесь путина

"Каждая минута имеет значение для оказания помощи Украине со стороны США": Бринк отреагировала на удар рф по Днепропетровщине

российский ракетный удар в Днепропетровской области унес жизни 8 человек, в том числе 2 детей, и ранил десятки. Посол США в Украине Бринк подчеркнула необходимость срочной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Война •   •  8977 просмотра
"Каждая минута имеет значение для оказания помощи Украине со стороны США": Бринк отреагировала на удар рф по Днепропетровщине

"Украина и Израиль должны объединить усилия против агрессоров": Ермак встретился с президентами американских еврейских организаций

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций. Он отметил, что "Израиль и Украина на одной стороне против стран, которые связаны между собой".

Война •   •  8314 просмотра
"Украина и Израиль должны объединить усилия против агрессоров": Ермак встретился с президентами американских еврейских организаций

В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Министры G7 заявили, что изучат пути использования обездвиженных активов России для поддержки Украины и предоставят рекомендации по всем возможным вариантам накануне саммита в Апулии.

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В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины

Министры иностранных дел "Группы семи" призвали россию прекратить использовать теракт в "Крокус Сити Холле" под москвой 22 марта для своих дезинформационных атак против Украины, отвергнув безосновательные попытки россии обвинить Киев.

политика •   •  6570 просмотра
Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины

Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА

россияне принудительно призывают и мобилизуют жителей оккупированной Луганской области, в том числе работников местных предприятий, что вызывает экономическую дезорганизацию.

Война •   •  7101 просмотра
Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА