Обсудили боевые самолеты, ПВО и боеприпасы: Умеров провел встречу с министром обороны Франции
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсуждались укрепление оборонного сотрудничества, координация противодействия российской агрессии и критические потребности ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню, чтобы обсудить укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий в противодействии российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.
Детали
Лекорню. Вместе с украинской делегацией, которую представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, мы обсудили ряд важных вопросов
По его словам, основной темой встречи было укрепление оборонного сотрудничества и координация усилий в противодействии российской агрессии.
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Также во время разговора с партнерами генерал-майор Горбатюк подробно проинформировал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а генерал-лейтенант Шевцов очертил критические потребности для усиления наших воинов.
Министр отметил, что системы ПВО и ракеты к ним остаются приоритетом для Украины. Умеров уверен, что для ответа на эти террористические акты, особенно важным является расширение дальнобойных возможностей Украины.
Среди других критически важных приоритетов - боевые самолеты, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и боеприпасы. Отдельно мы уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие во встрече с министрами обороны ЕС. Обсуждались усиление ПВО, создание «пояса безопасности» над западными регионами и увеличение инвестиций в оборонную промышленность Украины.