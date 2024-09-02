Обсудили боевые самолеты, ПВО и боеприпасы: Умеров провел встречу с министром обороны Франции

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню, чтобы обсудить укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий в противодействии российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

Детали

Лекорню. Вместе с украинской делегацией, которую представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, мы обсудили ряд важных вопросов - рассказал Умеров.

По его словам, основной темой встречи было укрепление оборонного сотрудничества и координация усилий в противодействии российской агрессии.

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Также во время разговора с партнерами генерал-майор Горбатюк подробно проинформировал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а генерал-лейтенант Шевцов очертил критические потребности для усиления наших воинов.

Министр отметил, что системы ПВО и ракеты к ним остаются приоритетом для Украины. Умеров уверен, что для ответа на эти террористические акты, особенно важным является расширение дальнобойных возможностей Украины.

Среди других критически важных приоритетов - боевые самолеты, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и боеприпасы. Отдельно мы уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим - подытожил глава Минобороны Украины.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие во встрече с министрами обороны ЕС. Обсуждались усиление ПВО, создание «пояса безопасности» над западными регионами и увеличение инвестиций в оборонную промышленность Украины.