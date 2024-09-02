Обговорили бойові літаки, ППО ьа боєприпаси: Умєров провів зустріч з міністром оборони Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню, аби обговорити зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова в Facebook.

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Лекорню. Разом з українською делегацією, яку представляли заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, ми обговорили низку важливих питань - розповів Умєров.

За його словами, основною темою зустрічі було зміцнення оборонного співробітництва та координація зусиль у протидії російській агресії.

Умєров після масованої атаки рф: "Нам потрібне зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога"

Також під час розмови з партнерами генерал-майор Горбатюк детально поінформував про поточну оперативну ситуацію на полі бою, а генерал-лейтенант Шевцов окреслив критичні потреби для посилення наших воїнів.

Міністр наголосив, що системи ППО та ракети до них залишаються пріоритетом дл України. Умєров впевнений, що для відповіді на ці терористичні акти, особливо важливим є розширення далекобійних можливостей України.

Серед інших критично важливих пріоритетів — бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, артилерія та боєприпаси. Окремо ми приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим - підсумував глава Міноборони України.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у зустрічі з міністрами оборони ЄС. Обговорено посилення ППО, створення "поясу безпеки" над західними регіонами та збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.