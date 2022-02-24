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Обстрелы воинских частей в Броварах: погибло 7 человек. Вводится комендантский час

Киев • УНН

 • 413710 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из-за обстрелов воинских частей на территории Броварской МТГ погибло 7 человек, ранено 17. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 14:30 имеем трагические последствия обстрелов воинских частей на территории Броварской МТГ. В Броварскую больницу доставлены 17 раненых, 7 человек погибли...",- написал Сапожко.

Детали

Он сообщил, что готовится распоряжение о введении комендантского часа на территории общины.

"С 17:00 до 7:00 утра запрещено находиться на улицах и в общественных местах без особого на то разрешения. Сегодня городской транспорт будет курсировать до 18:00, с завтрашнего дня - до 17:00", - отметил Сапожко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в военном городке №161 в Броварах в Киевской области во время авиаудара сгорело здание и четырехэтажный дом. Один человек погиб, еще один ранен, есть еще пять пострадавших.

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