Обстрелы воинских частей в Броварах: погибло 7 человек. Вводится комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из-за обстрелов воинских частей на территории Броварской МТГ погибло 7 человек, ранено 17. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает УНН.
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"По состоянию на 14:30 имеем трагические последствия обстрелов воинских частей на территории Броварской МТГ. В Броварскую больницу доставлены 17 раненых, 7 человек погибли...",- написал Сапожко.
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Он сообщил, что готовится распоряжение о введении комендантского часа на территории общины.
"С 17:00 до 7:00 утра запрещено находиться на улицах и в общественных местах без особого на то разрешения. Сегодня городской транспорт будет курсировать до 18:00, с завтрашнего дня - до 17:00", - отметил Сапожко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в военном городке №161 в Броварах в Киевской области во время авиаудара сгорело здание и четырехэтажный дом. Один человек погиб, еще один ранен, есть еще пять пострадавших.